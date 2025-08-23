Incendi Spagna: la fine dei roghi “si sta avvicinando”

MeteoWeb

La fine dell’ondata di incendi che ha devastato la Spagna nelle scorse settimane, provocando 4 morti e riducendo in cenere centinaia di migliaia di ettari, si sta “avvicinando“: è quanto ha dichiarato Virginia Barcones, direttore generale della Protezione civile spagnola, intervista dalla televisione pubblica Tve. “Non resta molto e la fine si avvicina“, ha affermato Barcones, sottolineando che si tratta di roghi particolarmente “insidiosi” e che è necessario “fare un ultimo sforzo per mettere fine a questa terribile situazione“.