Incendi Spagna: in Galizia imperversano diversi roghi, 1.300 ettari bruciati

Negli ultimi giorni diversi incendi hanno interessato la regione nordoccidentale della Galizia, in Spagna, impegnando i vigili del fuoco in numerosi interventi sul territorio. La situazione più critica si è registrata a Ponteceso, in provincia di A Coruña, dove nelle ultime ore sono divampati almeno 3 incendi, che secondo le autorità locali risultano ora “stabilizzati“. Altri roghi continuano invece a bruciare nelle zone di Villadevós, al confine con il Portogallo, e a Vilar de Barrio, entrambe nella provincia di Ourense. Secondo i dati ufficiali, le fiamme hanno già devastato oltre 1.300 ettari di terreno complessivamente.