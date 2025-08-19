Incendi Spagna: gli incendi devastano il versante occidentale, 4 pompieri feriti

MeteoWeb

Nonostante la fine della terribile ondata di calore, la Spagna continua a essere colpita da una serie di incendi devastanti, con circa 40 roghi ancora attivi nelle regioni di Estremadura, Castiglia e Leon, Asturie e Galizia. I danni sono ingenti, con migliaia di ettari di vegetazione andati in fumo e la situazione rimane critica per i centri abitati minacciati. La regione più colpita è Castiglia e Leon, dove si contano più di 30 focolai attivi, soprattutto nelle province di Zamora, Leon, Salamanca e Avila. Particolarmente preoccupante è il rogo di Porto, che sta mettendo in pericolo le comunità del lago di Sanabria. Anche la Galizia sta affrontando una situazione drammatica, con oltre 60mila ettari di vegetazione bruciati nella sola provincia di Ourense, e l’incendio di Lauroco è diventato il più grande mai registrato nella regione.

Le fiamme non risparmiano nemmeno le Asturie e l’Estremadura, dove il mega incendio di Jarilla (Caceres) ha già distrutto oltre 35mila ettari di terreno. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili e hanno già causato 4 feriti, tutti vigili del fuoco, uno dei quali in gravi condizioni con ustioni di primo e secondo grado.