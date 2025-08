Incendi Spagna, situazioni più complicate in Navarra e Galizia: caldo e vento complicano la lotta

MeteoWeb

Forti raffiche di vento e temperature molto alte stanno complicando in queste ore le operazioni di contrasto ad alcuni incendi forestali in Spagna. In particolare, una delle situazioni più delicate al momento si segnala in Navarra (nord), dove i Vigili del Fuoco stanno cercando di contenere un rogo scoppiato in una zona di campi coltivati a circa 30 chilometri a sud di Pamplona. Preoccupazione anche in Galizia, dove si è attivato un nuovo rogo nella zona di Ponteceso (La Coruña), già colpita da altri incendi nei giorni scorsi. Come riferito dai media iberici, nel primo caso l’obiettivo primario dei servizi d’emergenza è quello di salvaguardare alcuni paesi (come Obanos, Muruzabal o Enériz). Nel secondo, è stato necessario evacuare una piccolissima località chiamata Corme-Aldea.

Secondo l’Agenzia statale di meteorologia, gran parte della Spagna oggi è in situazione di rischio “alto” o “estremo” di incendi. Il Paese iberico sta affrontando un’ondata di caldo con temperature massime superiori ai +40°C in molte zone.