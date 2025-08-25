Incendi Spagna, nuovi focolai in Castiglia e Léon: altri 700 evacuati

MeteoWeb

La Spagna continua a fronteggiare una grave emergenza incendi, che dall’inizio dell’anno ha già devastato oltre 400mila ettari di territorio. Nelle ultime ore, circa 716 persone sono state evacuate da 12 località della provincia di León, in Castiglia e León, a causa di 2 nuovi focolai scoppiati a Garaño e Molinaseca, oltre alla riattivazione dell’incendio di Fasgar. Secondo quanto riportato dalla tv pubblica spagnola RTVE, i nuovi roghi sarebbero di origine dolosa.

La Protezione Civile, pur parlando di un “lento miglioramento” delle operazioni di spegnimento nel fine settimana, ha invitato la popolazione a mantenere la massima prudenza. L’Agenzia statale di meteorologia (AEMET) ha infatti avvertito che in vaste aree del Nord della penisola iberica persiste un rischio di incendi “molto alto o estremo”. Tra le regioni più colpite spicca la Galizia, dove le fiamme hanno già distrutto circa 90mila ettari di vegetazione.