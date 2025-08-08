Incendi Spagna, vasto rogo a San Bartolomé de Pinares: treni bloccati per Madrid | FOTO

MeteoWeb

Vigili del Fuoco e membri dell’Unità militare per le emergenze (Ume) spagnola sono in azione in provincia di Avila (Castiglia-Leon) per contrastare un incendio forestale scoppiato nei pressi della località di San Bartolomé de Pinares. Lo indicano i servizi d’emergenza. L’incendio è considerato dalle autorità di gravità potenziale livello 2 su 3, in quanto può comportare “minacce serie” per centri abitati e portare a interruzioni di strade o altre vie di comunicazione.

Al momento, secondo l’operatore ferroviario nazionale Renfe, le fiamme hanno portato a interruzioni sulla linea che collega Avila con Madrid, con diversi treni rimasti bloccati lungo il percorso. Secondo i media locali, i responsabili antincendio al momento non escludono possibili evacuazioni di residenti della zona nelle prossime ore.