Incendi nel Sud della Sardegna, Canadair in azione

Un’altra giornata difficile per la Sardegna, ancora alle prese con gli incendi. Questa mattina il fronte più critico si è sviluppato nelle campagne di Serrenti, a circa 30 km da Cagliari, in prossimità della Statale 131. Nonostante la vicinanza alla Carlo Felice non sia stato necessario interrompere la circolazione, le fiamme hanno reso indispensabile l’intervento di un Canadair e di un altro mezzo aereo. Al momento l’incendio risulta sotto controllo, ma il Canadair è rimasto operativo nell’area per fronteggiare un nuovo focolaio, divampato poco dopo nelle campagne di Pabillonis.