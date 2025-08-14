Incendi, terza vittima in Spagna: morto un soccorritore

MeteoWeb

In Spagna, si registra la terza vittima legata ai vasti incendi forestali attivi in diversi punti del Paese. L’ultima vittima è uomo di circa 36 anni che aveva partecipato a un’operazione antincendio in Castiglia-León, una delle regioni più colpite dalle fiamme: lo ha confermato il Ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, parlando a Rtve. L’uomo è deceduto dopo esser stata ricoverato in ospedale con gravi ustioni, spiegano diversi media spagnoli. “Oggi piangiamo la morte di una persona che partecipava alle operazioni di spegnimento nella provincia di León, più precisamente nella regione di Valderia”, ha scritto su X Nicanor Sen Vélez, prefetto di Castiglia e León.

Intanto, continuano i problemi a causa degli incendi. La circolazione dei treni tra la Galizia e Madrid continua a essere interrotta. È quanto comunicato da Adif, ente gestore dell’infrastruttura ferroviaria spagnola, spiegando di non essere stata in grado di garantire la ripresa del traffico ferroviario nuovamente interrotto a causa della vicinanza di un incendio sui binari.