Incendi Toscana, in fiamme per tutta la notte le colline di Cana: case minacciate, Canadair in azione

È ancora attivo l’incendio boschivo che dal pomeriggio di ieri sta impegnando le forze dell’Organizzazione regionale antincendi boschivi in località Cana, comune Roccalbegna (Grosseto). Al momento risultano percorsi circa 350 ettari di superficie agricola, incolti e boschi. Sul posto operano squadre Aib di volontari e operai forestali, elicotteri regionali e aerei Canadair della flotta nazionale. Nella notte, le operazioni sono state coordinate da un direttore delle operazioni della Città Metropolitana di Firenze, ora avvicendato con un direttore della Regione Toscana. Presenti sul posto squadre e mezzi dei Vigili del Fuoco che operano a difesa delle abitazioni.

Questa mattina, alcuni operai, usando ruspe reperite in emergenza nella notte, stanno scavando delle cesse tagliafuoco, ossia delle strisce di terreno liberato dalla vegetazione così da arginare l’avanzamento del fuoco. Alcuni turisti hanno deciso nella notte di lasciare le strutture ricettive, gli agriturismi, immersi nella campagna ma minacciati dall’arrivo delle fiamme. Ancora non è chiaro se poderi isolati abbiano subito danni agli edifici o agli allevamenti, le ricognizioni sono in corso

Questa mattina, lo schieramento dei Vigili del Fuoco si è riposizionato nel versante di Campagnatico dato che il vento ha spinto il fronte del rogo in quella direzione, in particolare è colpita località Granaglione. Il terreno impervio ha costretto la Protezione Civile ha dare supporto alle squadre di terra con l’impiego di numerosi velivoli e i lanci di acqua e ritardante sono proseguiti tutta la notte. Nell’emergenza è allertato anche il 118 per eventuale soccorso sanitario nelle case sparse e nelle fattorie della zona.