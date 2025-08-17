Incendi Toscana: in fiamme plastica e sterpaglie nella zona industriale di Stabbia

MeteoWeb

Un incendio è divampato intorno alle 12:50 di oggi nella zona industriale di Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi (Firenze), coinvolgendo materiale plastico stoccato all’esterno di un edificio industriale. Le fiamme, secondo le prime informazioni, si sono rapidamente propagate all’interno della struttura e alla vegetazione circostante. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai comandi di Firenze e Pisa, in particolare dai distaccamenti di Empoli, Firenze Ovest e Castelfranco. Al momento sono impegnate tre squadre con quattro autobotti e numerosi automezzi.

Attivato anche il personale Aib (Antincendi Boschivi) della Regione Toscana per fronteggiare le fiamme che hanno raggiunto le sterpaglie dell’area. È previsto l’arrivo di ulteriori rinforzi da altri comandi provinciali, mentre sul posto è già in arrivo un funzionario dei Vigili del Fuoco per coordinare le complesse operazioni di spegnimento.

AGGIORNAMENTO

L’incendio è sotto controllo. I Vigili del Fuoco, intervenuti con tre squadre e quattro autobotti provenienti dai comandi di Firenze e Pisa (distaccamenti di Empoli, Firenze Ovest e Castelfranco), hanno completato le operazioni di spegnimento, riuscendo a confinare e contenere i danni all’interno della struttura. Nell’incendio sono rimasti danneggiati anche un furgone e altro materiale appartenente a un’azienda confinante. Al momento sono in corso le operazioni di raffreddamento e minuto spegnimento, per evitare eventuali riaccensioni.

È stata inoltre completata la bonifica delle sterpaglie interessate dal rogo, grazie all’intervento del personale Ab (Antincendi Boschivi) della Regione Toscana. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.