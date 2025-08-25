Incendi USA: brucia la Napa Valley in California, evacuazioni e case distrutte in Oregon

MeteoWeb

Dieci strutture, tra cui quattro abitazioni, sono state distrutte da un incendio boschivo che ha devastato l’Oregon centrale, mentre migliaia di case nello stato e nella regione vinicola della California settentrionale sono rimaste sottoposte a ordini di evacuazione oggi. Ieri sera, centinaia di altri edifici nella contea di Deschutes, in Oregon, erano sopravvissuti all’incendio denominato Flat Fire, mentre le squadre dei Vigili del Fuoco combattevano gli incendi boschivi in ​​un clima secco e caldo. “Siamo profondamente addolorati per la perdita di case e beni personali e porgiamo la nostra solidarietà alle persone colpite”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Deschutes, Ty Rupert, in un post su Facebook.

Circa 4.000 abitazioni sono state sottoposte a vari livelli di evacuazione, tra cui 1.000 con ordine di evacuazione immediata, a causa del Flat Fire che si estende su 75 chilometri quadrati nelle contee di Deschutes e Jefferson, secondo l’ufficio del capo dei Vigili del Fuoco dello Stato. Oltre 800 strutture si trovavano all’interno e nelle immediate vicinanze del perimetro dell’incendio nella tarda serata di domenica 24 agosto. I Vigili del Fuoco sono riusciti a tagliare le linee di contenimento e hanno continuato a spegnere gli incendi in alcune aree residenziali. Tuttavia, hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà a causa del terreno impervio, della bassa umidità e delle temperature elevate in alcune aree, hanno affermato le autorità.

L’area dell’incendio si trova in un clima desertico di alta quota, dove erba secca e ginepri stanno bruciando e il fuoco si sta diffondendo attraverso le aree dei canyon, dove è difficile creare linee di contenimento, ha affermato il portavoce dello sceriffo della contea di Deschutes, Jason Carr.

Il Pickett Fire in California

Nel frattempo, il Pickett Fire nella California settentrionale ha carbonizzato circa 26 chilometri quadrati della contea di Napa. Questa mattina era stato contenuto al 13%, secondo il Dipartimento Forestale e della Protezione Antincendio della California (Cal Fire). “L’incendio si sta attualmente mantenendo entro la sua attuale estensione di 2.753 ettari”, ha dichiarato questa mattina all’Associated Press il portavoce Curtis Rhodes. “Considerando il meteo delle ultime 48 ore, abbiamo registrato temperature elevate, bassa umidità e un aumento del vento nel tardo pomeriggio, il che ha dato alle nostre truppe un ulteriore lavoro sul lato orientale dell’incidente”.

Sono state predisposte attrezzature antincendio per proteggere i vigneti, ha aggiunto. La produzione vinicola “è una forza trainante qui nella comunità in termini di entrate e ricavi”, ha affermato Rhodes.

Circa 150 persone hanno ricevuto l’ordine di lasciare le proprie case, mentre altre 360 ​​erano sotto allerta di evacuazione, poiché l’incendio minacciava 500 strutture vicino ad Aetna Springs e Pope Valley, 130 chilometri a nord di San Francisco, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del Fuoco della California, Jason Clay. Alcuni ordini di evacuazione sono stati successivamente revocati.

Oltre 1.230 Vigili del Fuoco, supportati da 10 elicotteri, stanno combattendo l’incendio in California, divampato giovedì 21 agosto in una zona remota dopo una settimana di forte caldo. La causa dell’incendio è in fase di accertamento.

Nella California centrale, l’incendio più grande dello stato quest’anno, il Gifford Fire, era al 95% di contenimento domenica 24, dopo aver carbonizzato quasi 534 chilometri quadrati delle contee di San Luis Obispo e Santa Barbara dal suo scoppio l’1 agosto. La causa è in fase di studio.

Morto un pompiere in Montana

Nel Montana sudoccidentale, un pompiere è morto domenica 24 agosto dopo aver subito un’emergenza cardiaca mentre combatteva il Bivens Creek Fire. L’uomo era tra gli oltre 700 Vigili del Fuoco impegnati a spegnere l’incendio causato da un fulmine nelle Tobacco Root Mountains, circa 24 chilometri a nord di Virginia City. Il Bivens Creek Fire ha bruciato circa 9 chilometri quadrati dal 13 agosto in un’area remota con alberi fitti e numerosi alberi morti.