Incendi Valle d’Aosta, situazione in netto miglioramento a Saint-Denis: vigilanza attiva nella notte

La Presidenza della Regione Valle d’Aosta comunica che, in merito alle operazioni di spegnimento dell’incendio di Saint-Denis, “la situazione è in netto miglioramento. Rimangono alcuni focolai sparsi sul fronte, che vengono gestiti puntualmente con l’impiego dell’elicottero. Per il resto, proseguono le attività di bonifica e il contesto generale risulta decisamente più tranquillo rispetto ai giorni precedenti, come riferito dal Dos-direttore operazioni spegnimento del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco”. “Per la notte di oggi, ancora prevista una vigilanza attiva della zona: ciò significa che non si tratterà di un semplice presidio statico, ma di una presenza operativa che, pur in forma ridotta, continuerà le operazioni di bonifica e interverrà tempestivamente nei punti più critici in caso di eventuali riaccensioni”.

“Le operazioni di vigilanza sono supportate dall’ausilio del personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta. Entro la fine della giornata di oggi – si spiega ancora – l’elicottero effettuerà ancora alcuni lanci, al termine dei quali l’intervento odierno potrà dirsi quasi completamente concluso, salvo necessità legate a eventuali nuove riprese. Si segnala inoltre che oggi è stato impiegato un solo elicottero, rispetto ai tre che erano in azione nei giorni precedenti”.