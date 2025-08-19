Incendio Valle d’Aosta: situazione in miglioramento a Saint-Denis

L’incendio scoppiato domenica pomeriggio in Valle d’Aosta non ha mostrato evoluzioni significative nelle ore notturne

L’incendio scoppiato domenica pomeriggio in località Polalonge, nel Comune di Saint-Denis, in Valle d’Aosta, ha continuato a richiedere operazioni di bonifica e spegnimento anche durante la notte. Grazie alla quasi totale assenza di vento, la situazione è migliorata e l’incendio, circoscritto principalmente al vallone del Torrent de Chambave vicino a Ollian, non ha mostrato evoluzioni significative nelle ore notturne. Alle prime ore del mattino sono ripresi i lanci d’acqua dall’elicottero, mentre l’impiego di ulteriori mezzi aerei non è ritenuto al momento necessario, anche se è pronto un eventuale intervento.

Durante la notte è avvenuto il ricambio del personale dei Vigili del fuoco, con l’arrivo di distaccamenti volontari provenienti da Brissogne, Gressoney-La-Trinité, La Salle, Porossan e Roisan, che si sono aggiunti a quelli già impegnati. In totale, 39 dei 71 distaccamenti presenti sul territorio valdostano hanno partecipato alle operazioni. Per motivi di sicurezza, resta chiusa la strada regionale 12 per Saint-Denis e la fornitura di corrente elettrica nella zona colpita dall’incendio è ancora sospesa.

