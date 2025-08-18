Incendi Valle d’Aosta, 40 ettari in fumo tra Verrayes e Saint-Denis: il lavoro proseguirà anche di notte

MeteoWeb

La presidenza della Regione Valle d’Aosta comunica che sono proseguite durante l’intera giornata di oggi le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato ieri pomeriggio nei Comuni di Saint-Denis e Verrayes. Le operazioni sono svolte grazie all’intervento di tre elicotteri e del personale del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, dei Vigili del Fuoco volontari e del Corpo forestale valdostano. Al momento stanno operando circa 75 persone. Per i Vigili del Fuoco volontari sono subentrati, per dare il cambio ai colleghi, anche i distaccamenti di Arnad, Charvensod, Gressan, Jovençan, Oyace, Saint Marcel e Valpelline.

Si sono verificate alcune riprese di fiamma in alcune aree già percorse e nuovi avanzamenti, che sono però circoscritti nella forra del torrente Chambave, e la situazione sembra in progressivo miglioramento. Il personale coinvolto continuerà a operare durante tutta la notte, mentre gli elicotteri dovranno sospendere l’attività al calare della luce.

Attivo anche il personale dell’Arma dei Carabinieri per gestire le limitazioni temporanee alla viabilità e quello della Deval per le necessarie interruzioni alla distribuzione dell’energia elettrica per motivi di sicurezza durante le operazioni di spegnimento con l’elicottero. La strada regionale 11 di Verrayes è stata riaperta al traffico senza limitazioni, mentre rimane chiusa la Strada regionale 12 di Saint-Denis per motivi di sicurezza.

Sindaco di Verrayes: “attenzione alta”

“Il vento ha ripreso a soffiare, la situazione sembra sotto controllo, ma l’attenzione è molto alta“. Così il sindaco di Verrayes, Wanda Chapellu, riguardo alle operazioni di spegnimento dell’incendio che da ieri sta colpendo un vasto territorio di circa 40 ettari tra Verrayes e Saint-Denis. “Siamo tutti impegnati sul campo e stiamo attenzionando l’evoluzione“, aggiunge.