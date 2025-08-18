Incendio a Belforte Monferrato, cascina avvolta dalle fiamme: quattro intossicati, uno grave

MeteoWeb

Intervento dei vigili del fuoco con squadre a terra, elicottero Drago e Canadair a strada del Monte Colma, a Belforte Monferrato nell’Alessandrino, per un incendio boschivo che ha coinvolto una cascina con persone all’interno. Il bilancio, fanno sapere i vigili del fuoco su X, è di quattro intossicati di cui uno in gravi condizioni.