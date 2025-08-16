Incendio a Castello di Gabbiano, San Casciano Val di Pesa: in azione elicotteri e squadre di terra

MeteoWeb

Un importante incendio, in rapida espansione, si è sviluppato in località Castello di Gabbiano nel territorio comunale di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente poco dopo le 16 di oggi, sabato 16 agosto, in una zona collinare densamente boscata con pini e querce. Nonostante il rapido intervento di numerose squadre di Volontariato antincendi boschivi, il fronte ha trovato condizioni molto favorevoli alla propagazione, dato il prolungato periodo di assenza di pioggia con temperature assai elevate.

La Sala operativa provinciale della Protezione civile ha disposto l’invio immediato di due elicotteri e un direttore delle operazioni. Ulteriori squadre di terra sono in partenza per rinforzare il dispositivo di spegnimento poiché l’incendio minaccia ulteriori porzioni di bosco con alto carico di combustibile vegetale dove vi sono abitazioni sparse che potrebbero essere coinvolte nel rogo. Presenti anche i vigili del fuoco per il presidio dei manufatti civili e il rifornimento dei mezzi.