Incendio a Pantelleria, rogo alimentato dal forte vento

MeteoWeb

Incendio nella notte sull’isola siciliana di Pantelleria: le fiamme, alimentate dal forte vento e dalle alte temperature, sono avanzate verso la zona Nord dell’isola, tra San Marco e San Nicola, tra campi incolti e macchia mediterranea, procedendo verso la zona urbana e minacciando diverse case. Le abitazioni più a rischio sono state evacuate in via precauzionale.