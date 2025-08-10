Incendio vicino all’A14: chiusura tra San Severo e Foggia, deviazioni in atto

MeteoWeb

Alle 15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, a causa del fumo scaturito da un incendio sulla scarpata adiacente all’autostrada, all’altezza del km 545. Sul luogo, informa autostrade per l’Italia, sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione dell’8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, non si registrano turbative alla circolazione in entrambe le direzioni. Chi viaggia verso Bari deve uscire a San Severo e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A14 a Foggia. Percorso inverso per chi viaggia verso Pescara.