Incendio in azienda di trattamento rifiuti a Teano: Vigili del Fuoco in azione nel Casertano | VIDEO

Incendio in azienda di trattamento rifiuti a Teano: Vigili del Fuoco in azione nel Casertano

In fiamme un’area di 40.000 metri quadrati in un'azienda che effettua raccolta e stoccaggio rifiuti di vario genere a Teano: in corso anche il monitoraggio ambientale

Dalle ore 19 di ieri, sabato 16 agosto, squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta, con rinforzi da Napoli, sono impegnate a Teano per l’incendio in un’azienda che effettua raccolta e stoccaggio rifiuti di vario genere. Le fiamme, generalizzate a tutta la struttura, stanno interessando un’area di 40.000 metri quadrati. Sul posto personale di Arpa Campania per il monitoraggio ambientale.

