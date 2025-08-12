Incendio nelle campagne di Castiglione a Casauria: fiamme minacciano abitazioni

MeteoWeb

Incendio nelle campagne di Castiglione a Casauria (Pescara), in contrada Cervarano. Minacciate alcune abitazioni presenti in zona, danneggiato un capanno. Le abitazioni interessate sono seconde case e non ci sono persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre di terra e un elicottero impegnato in lanci d’acqua. Presente anche il sindaco di Castiglione, Biagio Petrilli.