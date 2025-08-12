Incendio in un capannone agricolo a Roccastrada: intervento dei Vigili del Fuoco di Grosseto

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti in località Pian del Bichi, nel Comune di Roccastrada per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone agricolo adibito a rimessaggio di macchine e attrezzature per la lavorazione della terra. Le fiamme hanno interessato in particolare una macchina agricola presente nella struttura. All’interno del capannone erano stoccati anche sacchi di concime chimico e bombole di ossiacetilene, utilizzate per lavorazioni meccaniche, che hanno reso più delicata la gestione dell’intervento.

Gli accertamenti

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Il fuoco è stato messo sotto controllo grazie al tempestivo intervento di due squadre della sede centrale di Grosseto, che hanno provveduto allo spegnimento e alle successive verifiche di sicurezza. Sono attualmente in corso ulteriori controlli per garantire la completa messa in sicurezza dell’area.