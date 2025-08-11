Incendio in un capannone a Fano, evacuazione: “tenete le finestre chiuse”

MeteoWeb

Incendio di notevoli dimensioni intorno alle 12 nella zona di Bellocchi, in via Papira, a Fano, nei capannoni della Carbon Line, un’azienda che produce parti di imbarcazioni. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Tutte le persone sono state evacuate; non risulta esserci alcun ferito. Nella zona si è palesata un’enorme nube di fumo; le cause dell’incendio sono ancora da accertare. L’intervento di messa in sicurezza dell’area è ancora in corso. In via precauzionale, il Comune di Fano ha invitato a mantenere le finestre chiuse ed evitare di raccogliere colture dai terreni.

Sono state attivate inoltre attivate l’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino e l’Azienda regionale per la protezione ambientale delle Marche, per gli accertamenti di competenza.