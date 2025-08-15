Incendio di Chandrexa de Queixa: Il più grande nella storia della Galizia con oltre 16.000 ettari bruciati

Il devastante incendio che ha colpito Chandrexa de Queixa, unendo anche altri focolai nella provincia di Ourense, ha superato ogni precedente record, estendendosi a una superficie mai vista prima

L’incendio di Chandrexa de Queixa (Ourense) è ora il più grande nella storia della Galizia da quando sono iniziate le rilevazioni, raggiungendo i 16.000 ettari bruciati, 5.000 in più rispetto all’incendio di O Courel del 2022, che fino ad ora aveva avuto la superficie bruciata più grande. Secondo l’Assessorato Regionale dell’Ambiente Rurale, l’incendio si è unito a quello che ha colpito Vilarino, quindi ora sono un unico incendio con oltre 16.000 ettari bruciati. Insieme a questo incendio, sono attivi a Ourense quelli di Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, che si sono uniti anche loro, con 2.500 ettari), Oimbra-A Granxa (10.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000), Vilardevos-Vilar de Cervos (700), Vilardevo’s-Moialde (100). Vilardevos-Fumaces e A Trepa (50) e Larouco-Seadur (1.500).

A Coruna ce n’é uno attivo a Muxia (20 ettari) e un altro a Toques, che interessa 200 ettari e si trova nella situazione 2, come quello di Agolada-O Sexo, a Pontevedra, con 300 ettari bruciati.

