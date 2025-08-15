Incendio di Chandrexa de Queixa: Il più grande nella storia della Galizia con oltre 16.000 ettari bruciati

MeteoWeb

L’incendio di Chandrexa de Queixa (Ourense) è ora il più grande nella storia della Galizia da quando sono iniziate le rilevazioni, raggiungendo i 16.000 ettari bruciati, 5.000 in più rispetto all’incendio di O Courel del 2022, che fino ad ora aveva avuto la superficie bruciata più grande. Secondo l’Assessorato Regionale dell’Ambiente Rurale, l’incendio si è unito a quello che ha colpito Vilarino, quindi ora sono un unico incendio con oltre 16.000 ettari bruciati. Insieme a questo incendio, sono attivi a Ourense quelli di Maceda (Santiso e Castro de Escuadro, che si sono uniti anche loro, con 2.500 ettari), Oimbra-A Granxa (10.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000), Vilardevos-Vilar de Cervos (700), Vilardevo’s-Moialde (100). Vilardevos-Fumaces e A Trepa (50) e Larouco-Seadur (1.500).

A Coruna ce n’é uno attivo a Muxia (20 ettari) e un altro a Toques, che interessa 200 ettari e si trova nella situazione 2, come quello di Agolada-O Sexo, a Pontevedra, con 300 ettari bruciati.