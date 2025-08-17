Incendio di rifiuti vicino alla rete del gas a Zeccone: intervento dei vigili del fuoco

MeteoWeb

I vigili del fuoco di Pavia stanno intervenendo nel territorio del comune di Zeccone (Pavia), per un incendio di rifiuti che ha coinvolto un campo vicino a una parte della rete di metano a media pressione. Sul posto si trovano anche i tecnici del gas per valutare la situazione. I vigili del fuoco presidiano la zona con personale e mezzi per garantire la sicurezza durante le operazioni di spegnimento delle fiamme.