Incendio forestale devastante a Oímbra, Ourense: situazione grave a Albarellos | VIDEO

Un violento incendio forestale ha avuto luogo nella giornata del 13 agosto 2025 nella zona di Albarellos, nel comune di Oímbra, in provincia di Ourense, Galizia. Il fuoco ha rapidamente preso piede a causa delle alte temperature e dei venti forti, devastando ettari di bosco e mettendo in serio pericolo le abitazioni circostanti. Le immagini condivise mostrano le fiamme che si avvicinano pericolosamente agli insediamenti, con una coltre di fumo visibile a chilometri di distanza.

Le autorità locali hanno prontamente attivato le operazioni di evacuazione per le aree più a rischio, mentre squadre di vigili del fuoco, supportate da mezzi aerei, sono impegnate in un arduo intervento per cercare di contenere l’avanzata del rogo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma le condizioni climatiche hanno sicuramente contribuito alla rapidità con cui le fiamme si sono propagate.

L’allerta

In questi momenti drammatici, la comunità locale è chiamata a unirsi per fronteggiare l’emergenza. La popolazione è in stato di allerta, mentre le autorità regionali e nazionali monitorano attentamente l’evoluzione della situazione. Il pericolo di nuovi focolai è ancora alto e il bilancio dei danni potrebbe crescere con il passare delle ore.