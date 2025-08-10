Incendio in impianto per il cloro: popolazione confinata in casa nel sud della Francia

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato questa mattina in un impianto di produzione di cloro classificato Seveso a Ledenon, nel Dipartimento del Gard, nel sud della Francia, costringendo la popolazione circostante a rimanere in casa, ha annunciato la prefettura del Dipartimento. Dalle 9:30 è stato osservato fumo presso lo stabilimento Hydrapro, specializzato nella produzione di pastiglie di cloro per la manutenzione delle piscine, secondo la prefettura, che ha chiesto alle persone “entro un perimetro di 825 metri” attorno al sito di rimanere in casa. “Con i venti che soffiano da nord, si potrebbero percepire odori di cloro” in una decina di comuni a sud di Ledenon, ha aggiunto, prima di raccomandare ai residenti di mettersi al riparo e chiudere porte e finestre.

I Vigili del Fuoco della regione del Gard sono stati dispiegati sul sito e si prevede che saranno affiancati da una squadra specializzata dei Vigili del Fuoco delle Bocche del Rodano. È stato attivato il piano di intervento speciale (PPI) dell’impianto e il sottoprefetto del distretto di Nimes ha attivato la centrale operativa dipartimentale.

Il sito dell’impianto era già stato colpito da due incendi nel luglio 2023. Il sito Hydrapro è classificato come sito con soglia Seveso elevata a causa della lavorazione di prodotti pericolosi per l’ambiente.