Incendio in cantiere navale a Fiumicino: intervento dei Vigili del Fuoco e primo bilancio

Ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco in un cantiere navale a Fiumicino in via Domenico Siciliani. All’arrivo sul posto la situazione apparsa ai Vigili del fuoco era quella di un incendio generalizzato, che aveva coinvolto numerose imbarcazioni all’interno del cantiere. Accorsi anche altri equipaggi a coadiuvare il lavoro dei Vigili del fuoco di Cerveteri: due autobotti, AB11 e AB13, ed una squadra da Ostiense, la 11A e da Ostia, la 13A, ed un mezzo aeroportuale, oltre a due elicotteri. I vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione delle fiamme e stanno svolgendo ora le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Gli altri interventi

In campo anche squadre della protezione civile e della polizia locale di Fiumicino. Si tratta dell’ennesimo incendio che ha colpito fin dall’inizio dell’estate il territorio di Fiumicino, tanto che è ritornata in auge la richiesta da parte di forze politiche e cittadine per le realizzazione di un presidio dei vigili del fuoco. Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto anche i carabinieri ed il personale sanitario del 118. Non si è registrato nessun ferito.