Incendio in Salento: focolai domati anche grazie alla pioggia, oltre 100 ettari distrutti

A Lecce, a Spiaggiabella, si sono concluse le operazioni di spegnimento e bonifica di un vasto incendio divampato nel pomeriggio di ieri nei pressi del Parco di Rauccio. Per precauzione erano state evacuate circa 200 persone, rientrate nelle loro abitazioni già nella notte. L’intervento dei vigili del fuoco e del personale Arif, supportato dalla pioggia, ha permesso di domare definitivamente i focolai. Il bilancio è pesante: oltre 100 ettari di vegetazione andati distrutti, danni ai giardini delle ville lungo la provinciale Torre Chianca–Torre Rinalda e agli arredi esterni delle case. L’incendio è il 4° dall’inizio della stagione nella fascia costiera tra Frigole e Torre Rinalda.