Incendio in Salento minaccia spiaggia e case: centinaia di evacuati, Canadair sul posto | FOTO

Un vasto incendio di macchia mediterranea è in corso tra Torre Chianca e Torre Rinalda, marine di Lecce, all’altezza di Spiaggiabella, e ha aggredito l’area protetta del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio, lambendo numerose abitazioni e strutture ricettive. Almeno 200 persone, tra turisti e residenti, sono state evacuate. Il rogo si sarebbe sviluppato in un terreno che lambisce la Strada Provinciale 133, a poca distanza da un lido attrezzato. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, si sono rapidamente propagate. Quando il fumo denso generato dalla combustione di vegetazione e sterpaglie ha raggiunto gli arenili, i bagnanti sono andati via in tutta fretta. Le stradine che attraversano le marine sono state chiuse al transito.

Sul posto sono intervenuti due Canadair decollati da Lamezia Terme con squadre dei Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile. Si indaga per cercare di risalire alle cause del rogo.

AGGIORNAMENTO ORE 21:30

L’incendio è in fase di contenimento. Il rogo, arginato dagli operatori, ha interessato solo la parte della bassa macchia mediterranea e non ha intaccato il bosco. I due Canadair hanno fatto 40 lanci e sono rientrati alla base. Sul posto stanno operando squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Le difficoltà sono legate al vento che ostacola le operazioni di bonifica, innescando una serie di riaccensioni. Gli evacuati stanno ricevendo assistenza dagli operatori della Croce Rossa. In alcuni casi il fuoco ha raggiunto i giardini delle villette ma le strutture non avrebbero subito danni. A breve sarà riaperta al traffico la provinciale che collega Torre Rinalda a Torre Cianca.