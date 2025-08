Incendio a Ischia, le fiamme minacciano le case a Succhivo: Canadair ed elicotteri in azione | FOTO

MeteoWeb

Ancora fiamme ad Ischia dove un vasto incendio è divampato a Succhivo, sulle colline che dominano il borgo di Sant’Angelo, dopo che anche ieri sera le fiamme avevano interessato la zona della Iesca, sempre nel versante sudoccidentale dell’isola. L’incendio di oggi pomeriggio si è propagato rapidamente a causa del forte vento che soffia in zona ed alimenta il fuoco, che sta bruciando diversi ettari di macchia mediterranea, arrivando a lambire anche delle abitazioni. Sul posto operano i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ischia che, in considerazione delle difficoltà di accesso e di movimento in zona, stanno incontrando non poche difficoltà ad avere ragione delle fiamme.

Per questo, è stato richiesto l’intervento di uomini e mezzi di rinforzo dalla terraferma: nel primo pomeriggio sono arrivati due elicotteri che stanno effettuato lanci d’acqua mirati ma il fronte del fuoco è decisamente troppo ampio. Per questo, è stato inviato anche un Canadair, che si rifornisce nella Baia dei Maronti e che riesce a scaricare una quantità d’acqua decisamente maggiore, ma le fiamme continuano a propagarsi ed attualmente sono arrivate a poca distanza dal belvedere di Serrara Fontana. Evacuato per precauzione un hotel non distante dai fronti di fiamma.