Mega incendio a nord di Los Angeles: migliaia di evacuati per il Canyon Fire

Circa 2.700 persone sono state evacuate nella contea di Los Angeles per i violenti incendi che in queste ore stanno divampando a nord della città. Lo riferisce la CNN. Altri 14.000 residenti e 5.000 strutture sono sotto allerta evacuazione. Le fiamme del Canyon Fire sono partite dalle montagne a nord di Los Angeles e stanno devastando migliaia di acri e di terreno, alimentate dal caldo e dal vento secco. La parte più consistente dell’incendio si è sviluppata in poco più di un’ora, bruciando un’area più grande di un campo da football ogni due secondi. Con una tale velocità di propagazione, si potrebbe distruggere un’area delle dimensioni di Central Park a New York in meno di 25 minuti.