Principio d’incendio sulla motonave Raffaele Rubattino: nave verso Napoli con rimorchiatori

Fiamme nella sala macchine poco prima dell’arrivo da Palermo, l’equipaggio ha domato il rogo e la nave procede assistita verso il porto partenopeo

Incendio motonave
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb
MeteoWeb

Oggi, poco prima delle 18, un principio d’incendio ha interessato la sala macchine della motonave ‘Raffaele Rubattino’ della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L’incendio, si legge in una nota della Compagnia Italiana di Navigazione (Cin), è stato prontamente domato dall’equipaggio. Non ci sono feriti. La nave è in arrivo nel porto di Napoli con l’ausilio di due rimorchiatori.

