Principio d’incendio sulla motonave Raffaele Rubattino: nave verso Napoli con rimorchiatori

Oggi, poco prima delle 18, un principio d’incendio ha interessato la sala macchine della motonave ‘Raffaele Rubattino’ della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L’incendio, si legge in una nota della Compagnia Italiana di Navigazione (Cin), è stato prontamente domato dall’equipaggio. Non ci sono feriti. La nave è in arrivo nel porto di Napoli con l’ausilio di due rimorchiatori.