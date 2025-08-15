Incendio nel distretto di Guarda: un corpo carbonizzato ritrovato e incidente fra elicotteri

MeteoWeb

La Protezione civile portoghese ha confermato il ritrovamento di un corpo carbonizzato in un incendio divampato nel distretto di Guarda. È la prima vittima negli incendi di questa estate. Secondo la tv di Stato portoghese ci sarebbero altri due feriti gravi a causa di un incidente fra elicotteri impegnati nello spegnimento di questi minerali.