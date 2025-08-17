Incendio nella media Valle d’Aosta: fiamme tra Saint-Denis e Verrayes, vento complica i soccorsi

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nella media Valle D’Aosta. Le fiamme hanno interessato i boschi nel comune di Saint-Denis. Il fronte si sviluppa verso il Comune di Verrayes. L’intervento di forestale e vigili del fuoco è reso difficile dal forte vento. Tre gli elicotteri impegnati, che pescano acqua in una vasca a monte per riversarla sulle fiamme dall’alto. Chiusa la Strada regionale 12 di Saint Denis che sale nelle frazioni Petit Brison e Grand Brison.