Incendio record in Portogallo, distrutti 64mila ettari di boschi

Per 11 giorni consecutivi, 7 Comuni del Portogallo centrale sono stati devastati da un incendio boschivo di proporzioni senza precedenti. Le fiamme, alimentate da condizioni meteo estreme e innescate da una serie di fulmini in un’area impervia, hanno incenerito più di 64mila ettari di foresta, stabilendo un nuovo record nazionale e superando il precedente primato del 2017 (53mila ettari bruciati in un unico rogo). Secondo l’Istituto per la Conservazione della Natura e delle Foreste (ICNF), si tratta dell’incendio più esteso mai registrato nel Paese. Nonostante il rogo sia stato dichiarato domato alla confluenza dei distretti di Coimbra, Guarda e Castelo Branco, quasi un migliaio di vigili del fuoco e 300 mezzi restano tuttora in azione per sorvegliare il territorio e prevenire nuove riprese.

Incendi in Portogallo, un’estate di fiamme e devastazione

Il caso portoghese si inserisce in un’estate drammatica per la penisola iberica, duramente colpita dalla siccità e da ondate di calore prolungate. Dal solo mese di luglio, il Portogallo ha visto andare in fumo 278mila ettari di boschi e campi, con un bilancio di almeno 4 vittime e decine di feriti. Oltre alle perdite umane, gli incendi hanno distrutto abitazioni, raccolti agricoli e ampie porzioni di ecosistemi forestali, aggravando un impatto sociale ed economico già critico.

Il ricordo del 2017 e la sfida attuale

Il dramma di quest’anno richiama alla memoria il tragico 2017, quando il Portogallo visse la sua peggiore stagione di incendi: 563mila ettari bruciati e 119 morti, un bilancio che spinse l’Europa a rafforzare i meccanismi di cooperazione transfrontaliera.

Anche in questa occasione, il Paese ha beneficiato del Meccanismo europeo di protezione civile, ricevendo supporto logistico e mezzi aerei per il contenimento delle fiamme. Parallelamente, il governo portoghese ha annunciato misure straordinarie di sostegno per le comunità colpite: fondi per la ricostruzione delle abitazioni, aiuti diretti agli agricoltori e piani per la riforestazione delle aree devastate.