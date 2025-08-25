Incendio record in Portogallo, distrutti 64mila ettari di boschi

Il dramma di quest’anno richiama alla memoria il tragico 2017, quando il Portogallo visse la sua peggiore stagione di incendi

incendi portogallo
Foto di Pedro Sarmento Costa / Ansa
MeteoWeb

Per 11 giorni consecutivi, 7 Comuni del Portogallo centrale sono stati devastati da un incendio boschivo di proporzioni senza precedenti. Le fiamme, alimentate da condizioni meteo estreme e innescate da una serie di fulmini in un’area impervia, hanno incenerito più di 64mila ettari di foresta, stabilendo un nuovo record nazionale e superando il precedente primato del 2017 (53mila ettari bruciati in un unico rogo). Secondo l’Istituto per la Conservazione della Natura e delle Foreste (ICNF), si tratta dell’incendio più esteso mai registrato nel Paese. Nonostante il rogo sia stato dichiarato domato alla confluenza dei distretti di Coimbra, Guarda e Castelo Branco, quasi un migliaio di vigili del fuoco e 300 mezzi restano tuttora in azione per sorvegliare il territorio e prevenire nuove riprese.

Incendi in Portogallo, un’estate di fiamme e devastazione

Il caso portoghese si inserisce in un’estate drammatica per la penisola iberica, duramente colpita dalla siccità e da ondate di calore prolungate. Dal solo mese di luglio, il Portogallo ha visto andare in fumo 278mila ettari di boschi e campi, con un bilancio di almeno 4 vittime e decine di feriti. Oltre alle perdite umane, gli incendi hanno distrutto abitazioni, raccolti agricoli e ampie porzioni di ecosistemi forestali, aggravando un impatto sociale ed economico già critico.

Il ricordo del 2017 e la sfida attuale

Il dramma di quest’anno richiama alla memoria il tragico 2017, quando il Portogallo visse la sua peggiore stagione di incendi: 563mila ettari bruciati e 119 morti, un bilancio che spinse l’Europa a rafforzare i meccanismi di cooperazione transfrontaliera.

Anche in questa occasione, il Paese ha beneficiato del Meccanismo europeo di protezione civile, ricevendo supporto logistico e mezzi aerei per il contenimento delle fiamme. Parallelamente, il governo portoghese ha annunciato misure straordinarie di sostegno per le comunità colpite: fondi per la ricostruzione delle abitazioni, aiuti diretti agli agricoltori e piani per la riforestazione delle aree devastate.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO