Incendio a Santa Cristina Gela: uomo trovato carbonizzato dai pompieri nel Palermitano

Un uomo è stato trovato morto dai Vigili del Fuoco mentre spegnevano un incendio a Santa Cristina Gela, in contrada Pianetto, nel Palermitano. La vittima, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasta intrappolata tra le fiamme. Il corpo è parzialmente carbonizzato. Sono intervenuti anche i Carabinieri e si attende l’arrivo del medico legale. Indagini sono in corso.