Incendio tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino: in azione elicotteri e Canadair

In corso le operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi tra i territori comunali di Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti. Fin da questa mattina sono in azione i due elicotteri regionali Lince Rossa e Lupo Grigio, ai quali si sono aggiunti un elicottero S-64 e due Canadair della flotta aerea dello Stato. A terra, alle operazioni di spegnimento, coordinate dalla Sala operativa unificata permanente (Soup) della Protezione Civile Regionale dell’Abruzzo, partecipano due squadre della Protezione Civile, due dei Vigili del Fuoco e un direttore delle operazioni di spegnimento (Dos).

Le squadre della Protezione Civile regionale hanno messo in sicurezza un fronte particolarmente critico che minacciava l’abitato di Castiglione Messer Marino, realizzando una linea idraulica forestale che ha consentito di contenere l’avanzata delle fiamme. La linea tagliafuoco idraulica consiste in una barriera creata con l’acqua per fermare l’avanzata delle fiamme. Le squadre di Protezione Civile a terra hanno steso tubazioni per portare l’acqua sul posto e bagnare intensamente il terreno e la vegetazione lungo un fronte preciso, creando un’area non infiammabile. In questo modo il fuoco trova davanti a sé una “fascia umida” che ne rallenta o ne blocca la corsa.