Incendi, nuovo rogo in Spagna: fiamme tra Granada e Cenes de la Vega | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un nuovo incendio boschivo è divampato sabato sera in Spagna, un’area tra Granada e Cenes de la Vega, nei pressi dei tunnel del Serrallo e della zona nota come Fuente de la Bicha. Il personale del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) e i Vigili del Fuoco di Granada sono intervenuti tempestivamente per contenere le fiamme.