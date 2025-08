Incendio di sterpaglie a Palermo: 54enne muore carbonizzato

MeteoWeb

Un uomo di 54 anni è stato trovato carbonizzato in un campo in via Darenu a Palermo, vicino al cimitero di Santa Maria del Gesù. I Vigili del Fuoco hanno trovato il suo corpo dopo aver spento l’incendio di sterpaglie divampato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della questura di Palermo. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. Ignote le cause della morte: gli inquirenti stanno cercando di capire se la vittima sia morta nel tentativo di spegnere l’incendio o sia stata sorpresa dalle fiamme.