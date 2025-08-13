Incendio su surf elettrico a Senigallia, bagnanti in allarme: intervento dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Intervento dei vigili del fuoco sul lungo mare di Senigallia dopo un incendio che ha interessato un surf spinto da un’elica collegata a un motore elettrico. Il giovane che era sopra è rimasto illeso. Le fiamme sono state probabilmente innescate da un problema alle batterie. Hanno provocato del fumo nero che è stato visto anche dai bagnanti a riva. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco insieme alla guardia costiera.