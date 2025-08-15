Incendio su un pullman turistico a Roma: vigile del fuoco ferito nelle operazioni di spegnimento

MeteoWeb

Un pullman turistico ha preso fuoco in viale Washington, vicino all’ingresso di Villa Borghese di piazzale Flaminio, a Roma. Un’alta colonna di fumo si vede nella zona del centro di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni un vigile del fuoco è rimasto ferito nel corso delle operazioni per spegnere l’incendio. Un albero ad alto fusto è stato tagliato per ragioni di sicurezza. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.