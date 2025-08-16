Incendio sul Monte Vaccarezza: rischio per la biodiversità e le bellezze naturali | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio sta mettendo a dura prova il Monte Vaccarezza, sopra Coassolo Torinese e Corio, in Piemonte. Da questa mattina, le fiamme, alimentate da un forte vento, hanno iniziato a divorare i boschi che caratterizzano la zona. Le immagini diffuse in queste ore mostrano una colonna di fumo che si alza prepotentemente, visibile a grande distanza, segno che il fronte di fuoco si sta espandendo rapidamente. L’area interessata è di enorme valore naturalistico e paesaggistico, con boschi che ospitano una straordinaria biodiversità, ora minacciata dalla furia delle fiamme.

Le squadre dei vigili del fuoco e i volontari Aib delle valli stanno cercando di domare l’incendio in evidenti difficoltà meteo. L’incendio rappresenta una grave minaccia per l’ecosistema locale, ma anche per la sicurezza delle persone che abitano nelle vicinanze.

Grave incendio sul Monte Vaccarezza