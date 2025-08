Incendio a Tarifa, nel Sud della Spagna: evacuati hotel, campeggi e aree residenziali

MeteoWeb

Un vasto incendio scoppiato nei pressi di Tarifa, in provincia di Cadice, nell’estremo Sud della Spagna, ha costretto le autorità ad avviare l’evacuazione preventiva di diversi hotel, 2 campeggi e alcune zone residenziali. A comunicarlo è stato Antonio Sanz Cabello, assessore agli Interni della regione Andalusia. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa EFE, il rogo sarebbe partito nel pomeriggio di ieri da un camper andato a fuoco, per poi propagarsi rapidamente, creando situazioni di potenziale pericolo per la popolazione.

Sanz ha spiegato che le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alla strada statale N-340, rendendo necessaria un’azione tempestiva per scongiurare rischi maggiori. “Abbiamo dovuto liberare rapidamente la via a circa 5mila veicoli, perché c’era il pericolo che il fuoco attraversasse la strada”, ha dichiarato. Le operazioni di contenimento e spegnimento del rogo sono ancora in corso e proseguiranno nelle prossime ore.