Incendio Vesuvio: 12 squadre e 6 Canadair ancora in azione | VIDEO

Si lavora senza sosta sul Vesuvio per circoscrivere il vastissimo incendio in corso da venerdì 8 agosto. All’alba sono ripresi i sorvoli dei mezzi aerei, mentre le squadre a terra hanno operato tutta la notte. Proseguono da oltre 24 ore le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco nel Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno, nel Napoletano: attualmente sono al lavoro 12 squadre a terra, tra cui rinforzi giunti dalla Toscana e dalle Marche, in aggiunta a quelli provenienti dai comandi di Salerno e Benevento impegnati da ieri mattina; sono in volo dall’alba 6 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nella notte i droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco della direzione regionale Campania hanno sorvolato l’area interessata dall’incendio per operazioni di monitoraggio, come si vede nelle immagini a corredo dell’articolo.

Grazie allo stato di mobilitazione nazionale chiesto dalla Regione e disposto dal Ministro Musumeci, stanno arrivando sul posto colonne mobili di operatori della Protezione Civile nazionale e da varie altre regioni, come il Veneto che è stata tra le prime a inviare una squadra di mezzi con una trentina di operatori. Al momento, le fiamme restano lontane dai centri abitati ma la situazione, riferiscono gli operatori, è ancora estremamente critica considerata la vastità dell’area coinvolta.

“Mobilitate dal Dipartimento di Protezione Civile 23 squadre di volontariato di protezione civile provenienti da varie parti dell’Italia che stanno raggiungendo il Parco del Vesuvio per rafforzare la risposta all’emergenza incendi. 6 Canadair ancora in azione insieme ai mezzi regionali. Squadre di Vigili del Fuoco operative da oltre 24 ore. Mezzi militari a supporto delle attività di spegnimento”, rende noto la Protezione Civile nazionale.

‘‘Stiamo lavorando alacremente, abbiamo rafforzato il dispositivo su alcune fasce e ci sono zone in cui l’incendio si sta marginalizzando. Credo però che ne avremo ancora per tutta la giornata”, ha detto all’Adnkronos il prefetto di Napoli, Michele di Bari, facendo il punto della situazione.

Sindaco di Terzigno: “leggero miglioramento”

La situazione del rogo sul Vesuvio è “in leggero miglioramento“. A dirlo è Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno (Napoli) che sta seguendo assiduamente le operazioni antincendio nell’area. “Alle 6.00 sono riprese le operazioni di spegnimento anche per via aerea con tutte le forze in campo. A seguito del decreto di mobilitazione nazionale firmato ieri dal Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, sono ora operative anche le forze anche di altre Regioni italiane“, spiega il primo cittadino. “La notte appena trascorsa è stata sicuramente migliore rispetto a quella precedente, quando le fiamme erano giunte a pochi chilometri dalle case. Oggi sarà una giornata cruciale. Credo tantissimo nelle meravigliose forze che sono state messe oggi in campo“.