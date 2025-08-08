Un incendio di vaste proporzioni sta divampando in un’area verde alle pendici del Vesuvio. Un’alta colonna di fumo si è levata in cielo ed è visibile anche da Napoli. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco per il contenimento delle fiamme. Sono 1.060 – informa la Protezione Civile – gli incendi boschivi che si sono verificati in Campania dal 15 giugno. La stima è di 2.568 ettari bruciati.
Vasto incendio sul Vesuvio: colonna di fumo visibile anche da Napoli | FOTO
