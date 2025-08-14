Incendio Vesuvio, emergenza conclusa: rogo domato, resta chiusa la rete di sentieri

MeteoWeb

Dopo la riunione svoltasi ieri in prefettura di Napoli, l’emergenza incendi sul territorio del Parco Nazionale del Vesuvio è stata dichiarata conclusa. “Siamo soddisfatti di poter comunicare che l’emergenza è rientrata, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Restano in corso attività di bonifica e controlli capillari per garantire la piena sicurezza del territorio. Invito tutti alla massima prudenza e alla collaborazione per scongiurare il rischio di nuovi incendi: la protezione del Vesuvio è una responsabilità condivisa che richiede l’impegno di ciascuno“, spiega il Presidente dell’Ente Parco, Raffaele De Luca.

Per ragioni di sicurezza, la rete sentieristica del Parco rimane temporaneamente chiusa nelle aree interessate dagli incendi, fino alla conclusione delle operazioni di bonifica e ai sopralluoghi tecnici su ciascun percorso. Solo dopo queste verifiche sarà disposta la riapertura dei sentieri.