Incendio Vesuvio, la situazione migliora: in fumo almeno 560 ettari

La situazione del vasto incendio che da quattro giorni interessa una vasta area del Parco Nazionale del Vesuvio è decisamente migliorata, ma sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dei focolai, concentrati ieri intorno a Terzigno. Ad andare in fumo, circa 560,6 ettari di vegetazione, ma la stima reale potrà essere fatta solo al termine del lavoro di bonifica. Le fiamme hanno provocato “un danno importante non solo a natura e ambiente ma anche economico e di immagine, non ancora quantificabile”, sottolinea il Presidente del Parco e sindaco di Terzigno, Raffaele De Luca.