Incendio Vesuvio, volontario colpito da arbusto: trasportato in ospedale

MeteoWeb

Un volontario della Protezione Civile impegnato nelle attività di bonifica a piedi per lo spegnimento dell’incendio sul Vesuvio è stato colpito alla testa da un arbusto di medie dimensioni. È accaduto a Terzigno. Soccorso sul posto e medicato, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale del Mare di Napoli per una distorsione alla caviglia destra, un taglio al collo e dolori alla schiena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri.