Incendio vicino alla linea ferroviaria a Grosseto: Vigili del Fuoco in azione

Fiamme minacciano abitazioni in via Alberto Sordi, tre squadre di soccorso al lavoro per contenere il rogo

Vasto incendio lungo la linea ferroviaria all’altezza di via Alberto Sordi a Grosseto. Tre le squadre dei vigili del fuoco al momento al lavoro per il contenimento dell’incendio coadiuvati dal personale volontario Aib della Regione Toscana. Le fiamme si stanno pericolosamente avvicinando alle abitazioni attigue alla linea ferroviaria.

