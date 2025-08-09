Vasto incendio nella zona industriale di Catania: fumo visibile in tutta la città

MeteoWeb

Vasto incendio nella sede della Etna Global Service, un’officina di autoriparazioni alla Strada V della Zona Industriale di Catania. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono sul posto con diverse squadre per le operazioni di spegnimento del rogo, che non si sa da cosa abbia avuto origine. La coltre di fumo nera è visibile anche dalla zona nord di Catania.